Православная церковь завтра отмечает День поминовения апостола Андрея Первозванного

12.12.2017 21:01 Завтра, 13 декабря, отмечается День поминовения апостола Андрея Первозванного Православная Церковь завтра отметит День поминовения апостола Андрея Первозванного и святого грузинского царя Вахтанга Горгасали.



В связи с этим в храмах ГПЦ пройдут богослужения.



Согласно новозаветному преданию, святой Апостол Андрей Первозванный, рыбак родом из Вифсаиды, был первым, кто последовал за Христом и привел к нему своего старшего брата — Симона Петра. Апостол Андрей был свидетелем земной жизни Христа, Его смерти и воскрешения. По преданию, после сошествия Святого Духа святой апостол Андрей направился проповедовать христианство в восточные страны.



Он прошел Малую Азию, Фракию, Македонию, побережье Черного моря, Крым. В ходе своего миссионерского служения Андрей Первозванный побывал и в Грузии, куда принес икону Пресвятой Богородицы.



Последним городом, куда пришел Андрей Первозванный, и где ему суждено было принять мученическую кончину, был город Патры.



Православная церковь отмечает День поминовения апостола Андрея Первозванного дважды в год. 12 мая - день входа апостола в Грузию.



Что же касается святого царя Вахтанга Горгасали, который царствовал в V веке, то во время его правления Грузинская Православная Церковь получила автокефалию.















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