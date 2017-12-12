|
Православная церковь завтра отмечает День поминовения апостола Андрея Первозванного
12.12.2017 21:01
Завтра, 13 декабря, отмечается День поминовения апостола Андрея Первозванного Православная Церковь завтра отметит День поминовения апостола Андрея Первозванного и святого грузинского царя Вахтанга Горгасали.
В связи с этим в храмах ГПЦ пройдут богослужения.
Согласно новозаветному преданию, святой Апостол Андрей Первозванный, рыбак родом из Вифсаиды, был первым, кто последовал за Христом и привел к нему своего старшего брата — Симона Петра. Апостол Андрей был свидетелем земной жизни Христа, Его смерти и воскрешения. По преданию, после сошествия Святого Духа святой апостол Андрей направился проповедовать христианство в восточные страны.
Он прошел Малую Азию, Фракию, Македонию, побережье Черного моря, Крым. В ходе своего миссионерского служения Андрей Первозванный побывал и в Грузии, куда принес икону Пресвятой Богородицы.
Последним городом, куда пришел Андрей Первозванный, и где ему суждено было принять мученическую кончину, был город Патры.
Православная церковь отмечает День поминовения апостола Андрея Первозванного дважды в год. 12 мая - день входа апостола в Грузию.
Что же касается святого царя Вахтанга Горгасали, который царствовал в V веке, то во время его правления Грузинская Православная Церковь получила автокефалию.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна