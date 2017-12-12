В главной синагоге Тбилиси проходит мероприятие в связи с праздником Хануки

12.12.2017 21:21 В главной синагоге Тбилиси проходит мероприятие в связи с праздником Хануки. На мероприятии присутствуют премьер–министр, представители правительства, мэр столицы, дипломаты, раввины и представители еврейской общины.



Праздник Ханука будет отмечаться 8 дней. Каждый день в синагоге и иудейских семьях будет зажигаться свеча. Символически первую свечу сегодня зажег премьер министр Георгий Квирикашвили.



Праздник был установлен во II веке до н. э. в память об очищении Храма, освящении жертвенника и возобновлении храмовой службы Маккавеями, последовавших за разгромом и изгнанием с Храмовой горы греко-сирийских войск и их еврейских союзников в 165 году до н. э.



Предание гласит, что поднявшись на Храмовую гору, евреи нашли в Храме масло для лампад, достаточное для поддержания огня лишь в течение одного дня. Однако, чудесным образом огонь в золотой меноре горел целых восемь дней, в течение которых приготовили новые запасы масла. Так был заново освящен Храм. В память об этом событии в праздник каждый вечер зажигают свечи.

















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