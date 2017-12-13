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Грузию признали лучшей страной года для съемок фильмов


13.12.2017   14:58
Грузию признали лучшей страной года для съемок фильмов в ходе кинофестиваля Indywood Film Carnival в Индии, говорится в сообщении на сайте Национального центра кинематографии.

Кинофестиваль Indywood Film Carnival уже три года является платформой для объединения представителей индийской и мировой киноиндустрии.

На мероприятии в категории "кинотуризм" Грузию признали лучшей страной года для съемок фильмов. Специальный сертификат вручили послу Грузии в Индии Арчилу Дзулиашвили.

Программа "Снимай в Грузии" осуществляется уже второй год при поддержке Национального центра кинематографии и Агентства развития предпринимательства. Она предусматривает механизм возврата наличных денег, что означает возмещение кинопроизводителям до 25% квалифицированных расходов из бюджета, потраченного в Грузии.

На данном этапе осуществлено девять кинопроектов, а в страну в виде инвестиций поступило до 15 миллионов лари (более 5,7 миллиона долларов).

"Спутник-Грузия"





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