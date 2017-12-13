Грузию признали лучшей страной года для съемок фильмов

13.12.2017 14:58 Грузию признали лучшей страной года для съемок фильмов в ходе кинофестиваля Indywood Film Carnival в Индии, говорится в сообщении на сайте Национального центра кинематографии.



Кинофестиваль Indywood Film Carnival уже три года является платформой для объединения представителей индийской и мировой киноиндустрии.



На мероприятии в категории "кинотуризм" Грузию признали лучшей страной года для съемок фильмов. Специальный сертификат вручили послу Грузии в Индии Арчилу Дзулиашвили.



Программа "Снимай в Грузии" осуществляется уже второй год при поддержке Национального центра кинематографии и Агентства развития предпринимательства. Она предусматривает механизм возврата наличных денег, что означает возмещение кинопроизводителям до 25% квалифицированных расходов из бюджета, потраченного в Грузии.



На данном этапе осуществлено девять кинопроектов, а в страну в виде инвестиций поступило до 15 миллионов лари (более 5,7 миллиона долларов).



"Спутник-Грузия"











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