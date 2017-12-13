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В Ахалцихе торжественно открылась публичная школа N1


13.12.2017   19:12
Публичную школу N1 в Ахалцихе торжественно открыли министр образования и посол Соединенных Штатов Америки в Грузии.

В школе реабилитировано до 5 тысяч квадратных метров площади и учебная среда улучшена для около 1000 детей.

По словам министра образования Михаила Чхенкели, учебный процесс в школе улучшен и здание оснастили современной научной лабораторией.

Ремонтные работы в публичной школе N1 в Ахалцихе начались в январе 2016 года. До завершения строительства около 1000 учеников школы N1 распределили в школы N3 и N6 в Ахалцихе. Занятия проходили во второй смене.

Фонд «Вызовов тысячелетия» провел реабилитацию в шести школах Самцхе-Джавахети, в том числе и в публичной школе N1 в Вале, где обучение в современной среде продолжат до 300 детей.

Министр образования и посол США в Грузии осмотрели и публичную школу N1 в Вале.

В рамках проекта развития инфраструктуры публичных школ, в 2016-2017 годах реабилитацию провели и оснастили лабораториями естествознания до 30 школ в регионах Мцхета-Мтианети, Шида Картли, Самцхе-Джавахети и Рача Лечхуми. Параллельно идет реабилитация в 28 публичных школах Кахети, Квемо Картли и Самцхе-Джавахети. Проект реабилитации публичных школ осуществляется при финансировании корпорации «Вызовов тысячелетия».











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