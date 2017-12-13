Каладзе: Мы не против строительства, но главное, чтобы они осуществлялись в соответствии с законом

13.12.2017 19:20 По словам мэра столицы, если подходы к строительствам не изменятся, нормально жить в Тбилиси будет невозможно.Об этом Каладзе заявил на встрече с членами Ассоциации бизнесменов Грузии.



«У нас была встреча с девелоперами, строителями. Мы осведомлены о существующей ситуации с точки зрения проблем с застройкой столицы, которые беспокоят всех, так как мы все живем в этом городе с семьями, детьми. Если не изменить существующие подходы к строительству, то жить в городе станет невыносимо.



Мы не выступаем против строительства и развития, но главное, чтобы сделать это правильно, последовательно и качественно. Во всем этом можете рассчитывать на поддержку мэрии, мы готовы к открытому сотрудничеству и я верю, что на протяжении будущих лет мы вместе осуществим важные и эффективные проекты», — заявил Каладзе бизнесменам.















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