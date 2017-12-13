НПО: Инициированное конституционное изменение ухудшает доступ к публичной информации

13.12.2017 20:36 Неправительственные организации выступают против инициативы Министерства юстиции, согласно которой произойдут изменения в новом тексте Конституции с точки зрения доступа к общественной информации.



В частности: в новом, уже утвержденном проекте Конституции сохраняется запись, согласно которой доступ к публичной информации может быть ограничен, если информация является государственной, коммерческой, профессиональной или личной тайной. Эта запись точно определила типы секретной информации, и государство взяло на себя ответственность не ограничивать доступ к общественной информации без обоснования.



Через несколько недели после утверждения Конституции, когда правящая команда начала второй раунд конституционных поправок, Министерство юстиции выступило с инициативой, что возможно, из конституции будет изъят этот список перечни типа информации. По словам Теи Цулукиани, тем самым при выдаче публичной информации возрастет степень защиты персональных данных.



По мнению неправительственных организаций, это изменение ухудшит конституционный стандарт защиты общественной информации.



"Мы хотели бы отметить, что парламент Грузии назвал задачей нынешних конституционных изменений отражение рекомендаций Венецианской комиссии в Конституции, а предложение Министерства юстиции выходит за рамки этой задачи. Венецианская комиссия оценила главу прав человека Конституции, и не сделала ни одного замечания по статье, изменения которой требует Министерство юстиции. Следует также подчеркнуть, что в ходе конституционной реформы весной 2017 года Министерство юстиции не высказало публичную критику в отношении этой статьи.



Мы призываем парламент Грузии, проявить благоразумие, и не принимать во внимание предложенную Министерством юстиции инициативу, ограничивающую свободу информации, и содержащую высокий риск неравномерного вмешательства в защищенную сферу права доступа на публичную информацию" - говорится в заявлении, подписанном 11 организациями.



















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