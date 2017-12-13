|
Футбольный стадион в Поти сможет вместить до 6 тысяч зрителей
13.12.2017 20:59
По информации Фонда развития грузинского футбола, в Поти начинается строительство стадиона.
Как известно, стадион «Фазис» снесли из-за аварийного состояния. Грузинский клуб «Колхети 1913» остался без стадиона и был вынужден проводить встречи в Ланчхути, Самтредиа, Кобулети. А последние годы, периодически, проводили встречи на потийском стадионе регби «Парк Арена».
По данным Фонда развития футбола, новая арена в Поти появится с весны 2018 года.
Стадион сможет вместить 5-6 тысяч зрителей. Уже смонтированы системы освещения. Будут обустроены раздевалки, пресс-ложа, обновлено покрытие поля.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна