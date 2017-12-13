Футбольный стадион в Поти сможет вместить до 6 тысяч зрителей

13.12.2017 20:59 По информации Фонда развития грузинского футбола, в Поти начинается строительство стадиона.



Как известно, стадион «Фазис» снесли из-за аварийного состояния. Грузинский клуб «Колхети 1913» остался без стадиона и был вынужден проводить встречи в Ланчхути, Самтредиа, Кобулети. А последние годы, периодически, проводили встречи на потийском стадионе регби «Парк Арена».



По данным Фонда развития футбола, новая арена в Поти появится с весны 2018 года.



Стадион сможет вместить 5-6 тысяч зрителей. Уже смонтированы системы освещения. Будут обустроены раздевалки, пресс-ложа, обновлено покрытие поля.















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