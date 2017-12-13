Фильм грузинского режиссера показали в ЮНЕСКО

13.12.2017 22:56 В головном офисе ЮНЕСКО в Париже прошел официальный показ фильма грузинского режиссера Мариам Хачвани, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и охраны памятников Грузии.



Показу предшествовала победа на международном кинофестивале, именуемом "Азиасткий Оскар", в номинации "культурное разнообразие". Данная категория на Азиатско-Тихоокеанской кинематографической премии проходит под патронажем ЮНЕСКО.



Кинолента "Деде" рассказывает о девушке из грузинского высокогорного края Сванети, которая борется за свою любовь, но в этом краю традиции выше любви. Съемки ленты проходили в Сванети, Казбеги и Каспи. Большая часть фильма на сванском языке, большинство актеров – сваны.



Сама режиссер Мариам Хачвани родом из села Ушгули в Сванети. В 2008 году она окончила факультет телекинорежиссуры в Государственном университете театра и кино им. Шота Руставели. Является автором нескольких короткометражных и документальных лент. В 2012 году ее киносценарий "Деде" был отмечен грузинской литературной премией "Гала".



Примечательно, что фильм "Деде" является призером 52-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах. Картина Хачвани, которая участвовала в конкурсной программе East of the West, стала обладателем Специального приза жюри. Это была мировая премьера киноленты.



В октябре 2017 года фильм получил сразу две награды: на польском XV Международном кинофестивале Tofifest Film Festival получил приз "Серебряный ангел" за лучшую режиссуру, во Франции же был удостоен Приза зрительской симпатии на Международном кинофестивале Cinemed в Монпелье.



Кинопремия Asia Pacific Screen Awards была создана по инициативе правительства Австралии при поддержке ЮНЕСКО и Международной ассоциации кинопродюсеров в 2007 году. Задачами премии являются содействие культурному взаимодействию между странами и поддержание интереса к азиатско-тихоокеанскому региону.















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