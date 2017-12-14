Родителям советуют воздержаться от использования молочного порошка «Селия»

14.12.2017 12:58 «Хочу дать рекомендации населению. Если они купили сухую формулу без лактозы «Селия» для детей до шести месяцев, не используйте ее до окончания исследования, — об этом глава департамента безопасности продуктов питания агентства продовольствия Геогий Микадзе заявил в передаче Первого канала «Актуальная тема м Макой Цинцадзе.



«Эта металлическая банка, с пластмассовой крышкой, объемом 400 и 900 грамм. Я уточняю, это – не молоко», — заявил Микадзе.



По его словам 2 дня назад поступила информация о случаях сальмонеллы среди 26 детей. Это связывают с сухим молоком для детей до 6 месяцев, которую производит французская компания «Лакталис».



«Сразу началась процедура запрета на рынке. Та продукция, которая была на центральном складе опечатана. Изымается та продукция, которая была в сети. Это часовая процедура. На это нужно время», — заявил Георгий Микадзе.



Французская компания Lactalis отзывает партии продукции детского питания. Причиной стало распространение бактерии сальмонеллы в нескольких странах.



В связи с обнаруженной бактерией сальмонеллой в продукции детского питания Celia, Picot и Milumel, французская компания Lactalis распространяет заявление, и даёт рекомендации покупателям. Lactalis призывает потребителей не использовать продукцию.



В Национальном агентстве продовольствия Грузии заявляют, что с рынка изымают продукцию французской компании Lactalis.















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