Судебные тяжбы об увольнении государственных чиновников в 153 случаях завершены, в 161 случае продолжаются - АМЮГ

14.12.2017 15:09 Судебные тяжбы об увольнении государственных чиновников из министерств или самоуправляющихся городов в 153 случаях завершены, в 161 случае продолжаются - сказано в исследовании "Ассоциации молодых юристов Грузии".



По их же информации, суд полностью или частично удовлетворил 83 иска, не удовлетворил - 61, прекращено производство по 40 делам, миром закончилось дело в 4 случаях, из-за отзыва иска истцами нерассмотренными остались дела в 4 случаях.



Лица, которые обжаловали увольнение с работы, в подавляющем большинстве случаев были освобождены из-за дисциплинарной ответственности. В частности основания для обжалования такие: возложение дисциплинарной ответственности- 108, реорганизация – 97, результаты аттестации – 15, личное заявление-14, истечение срока временного исполнителя- 8, вступившее в законную силу обвинительное решение суда- 2, истечение испытательного срока- 1.



"Ассоциация молодых юристов Грузии" провела презентацию "Судебные иски государственных чиновников против министерств и городов самоуправления об увольнении с работы". Исследование включает период с 1 января 2012 года по 1 ноября 2017 года включительно, и основывается на публичную информацию, полученную из министерств и городов самоуправления (Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Поти, Рустави).



















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