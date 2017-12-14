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Цихелашвили: Начинается программа стажировки для этнических меньшинств
14.12.2017 15:38
Правительство утвердило программу стажировки для представителей этнических меньшинств, участников программы 1+4, — об этом по завершению заседания кабинета министров сообщила государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.
Как пояснила министр, программа 1+4 предназначена для представителей этнических меньшинств, получивших среднее образование не на государственном языке. В течение одного года они изучают грузинский язык, а затем продолжают обучение в вузах уже на государственном языке. Новая государственная программа предполагает стажировку участников программы 1+4 в публичных учреждениях страны. По словам Цихелашвили, пилотная программа, в рамках которой 65 студентов прошли стажировку более чем в 20 ведомствах, дала положительные результаты.
«Одним из главных приоритетов и задач для нашего государства является гражданская интеграция, общество, в котором все граждане имеют равные права и реализованы возможности каждого человека. Также приоритетом государства является активное вовлечение этнических меньшинств во все сферы жизни страны», — отметила Цихелашвили.
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