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В Батуми начинается строительство стадиона


14.12.2017   15:47
Стадион в Батуми построит победившая в тендер компания «Анаги». На официальной церемонии документ подписали директор ООО «Стадион» Сулхан Халваши и директор ООО «Анаги» Ираклий Гоголишвили, — информацию распространяет министерство финансов и экономики Аджарии.

Смета тендерной документации строительства стадиона, представленной компанией «Анаги» составляет 99 448 408,56 лари. Обязательный срок завершения работ – 34 месяца с оформления соглашений.

Стадион будет построен по стандартам IV категории UEFA и сможет вместить 20 000 зрителей.

Фасад здания стадиона построен на концепции национального грузинского танца Хоруми. Конструкции, поставленные в ряд вокруг здания гармонично повторяют движущихся танцоров. А трибуны будут перекрыты архитектурной мембраной.

С учетом того, встречи какого типа будут проведены, здание стадиона ночью будет освещено в цвета флагов Грузии, Аджарии и Батумского «Динамо», а также гербов Грузии и Аджарии.

У стадиона будет несколько входов: для автобусов, спортсменов, VIP и СМИ. На территории будет устроен паркинг, рассчитанный примерно на 1200 машин.

«Это – действительно историческое соглашение и хочу поздравить всех с сегодняшним важным днем», — заявил министр финансов и экономики Аджарии Рамаз Болквадзе.







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