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Из-за отсутствия финансирования в Горийском районе может закрыться дом для престарелых


14.12.2017   16:02
В Горийском районе на грани закрытия дом престарелых в селе Хурвалети – финансирование закончилось, но пожилым людям некуда идти.

Дом престарелых в селе Хурвалети был открыт весной 2016 года при финансовой поддержке немецкой организации «Арбайтер-Самаритер-Бунда», благотворительного и гуманитарного центра «Абхазия» и Бюро расселения, беженцев и миграции Америки, а также при содействии мэрии Гори. Финансирование проекта закончилось в сентябре 2017 года.

Дом является единственным убежищем для восьми пожилых людей. Если дом закроют, то без помощи останутся не только они, но и еще 38 стариков в окрестных селах.

За ними ухаживают медсестры и оказывают помощь на дому. Всего у дома престарелых 15 работников, из них всего четверо медсестер.

Бенефициары, которые прикованы к кровати в собственных домах, живут не только в Хурвалети, но и в других селах: Цителубани, Ахали Хурвалети, Шавшвеби. Все эти села граничат с территорией, неподконтрольной грузинским властям.

На новый год у жильцов дома, который находится на грани банкротства, самые простые желания: теплая одежда, тапочки, носки и шапки. Дом престарелых в Гори также нуждается в продуктах питания.

Желающие оказать помощь могут позвонить по номеру: +995 593 69 61 16 (Натия)

Связаться с сотрудниками дома «House Without Borders» можно в фейсбуке.

Как сообщили корр. «Новости-Грузия» в мэрии Гори, власти готовы оказать помощь дому престарелых села Хурвалети.

Для того, чтобы получить помощь от местных властей, организация должна обратиться с проектом к мэрии Гори, оформить меморандум и пройти все необходимые процедуры.

«У нас есть большое желание профинансировать этот проект. Все зависит от того, что они нам предложат, в какой форме, поэтому сказать точно «да» мы не можем, но у нас большое желание сотрудничать с ними. Всем нужно соблюдать определенные процедуры. Все проекты без исключения у нас так финансируются», — сообщили в пресс-службе мэрии Гори.

Новости-Грузия





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