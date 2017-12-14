В Грузии 520 семьям беженцев передали жилую площадь в собственность

14.12.2017 16:30 Согласно постановлению правительства Грузии, еще 520 семей беженцев получат в собственность жилую площадь. Информацию об этом распространяет министерство по делам беженцев, расселению и вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц.



На данном этапе семьям беженцев узаконят жилую площадь в Кутаиси, Зестафони и Зугдиди.



По данным министерства, с 2012 года по сегодняшний день, жилую площадь в собственность получили до 17 000 семей беженцев и этот процесс продолжится.

















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