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В Грузии 520 семьям беженцев передали жилую площадь в собственность
14.12.2017 16:30
Согласно постановлению правительства Грузии, еще 520 семей беженцев получат в собственность жилую площадь. Информацию об этом распространяет министерство по делам беженцев, расселению и вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц.
На данном этапе семьям беженцев узаконят жилую площадь в Кутаиси, Зестафони и Зугдиди.
По данным министерства, с 2012 года по сегодняшний день, жилую площадь в собственность получили до 17 000 семей беженцев и этот процесс продолжится.
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