Большинство внутренних туристов путешествует, чтобы повидать родственников

14.12.2017 16:36 Согласно статистике внутреннего туризма Грузии, целью визита путешественников в частых случаях является посещение родственников и друзей.



По данным Грузстата, в третьем квартале текущего года, подобная цель была у 45%. Лишь 19 % посетили разные регионы страны для отдыха и развлечения, а целью 13% был шоппинг.



Что касается расходов, средний расход на визит в третьем квартале был 167 лари, что увеличено на 7.7 лари по сравнению с прошлым годом. Основная часть потраченной суммы приходится на питание и покупки. 21% внутренних туристов путешествует в Тбилиси, далее следует Имерети 16.5%, Кахети 15.9%, и Самегрело-Земо Сванети 8.4%.



Необходимо ответить, что в третьем квартале, по сравнению с прошлым кварталом, сравнительно увеличен уровень удовлетворения внутренних туристов. Визитами довольны 49.1%, а недовольны лишь 1.8%.















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