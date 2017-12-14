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Креативная Грузия: 5 успешных проектов, 7 основных рекомендаций


14.12.2017   16:46
Итоги первого года программы Министерства культуры и охраны памятников Грузии «Стратегия культуры-2025» подвели на конференции в Тбилиси. Ее участники рассказали об успешных проектах, которые были осуществлены в рамках инициативы в 2017 году. Реализация программы проходила в тесном сотрудничестве с экспертами Программы ЕС и Восточного партнерства «Культура и Креативность».

5 УСПЕШНЫХ ПРОЕКТОВ

Ночь музеев

«Ночь музеев» – это известная международная акция, во время которой можно бесплатно ознакомиться с экспозицией музеев ночью. Этот проект не имел большого успеха в Грузии при первом запуске несколько лет назад. В 2017 году он был включен в программу «Стратегия культуры-2025» и его провели в соответствии c рекомендациями Программы ЕС «Культура и Креативность».

«Я был приятно удивлен, что в «Ночь музеев» в этом году практически во всех наших музеях было не протолкнуться. Цифры говорят сами за себя: в акции участвовали 53 883 человека!», – сказал министр культуры и охраны памятников Грузии Михаил Гиоргадзе.

Юбилей тбилисской консерватории

В рамках празднования юбилея тбилисской консерватории в столице Грузии состоялся музыкальный фестиваль, четыре масштабные конференции и более 300 концертов.

Развитие грузинского кино

В проекте «Снимай в Грузии» за один год приняли участие девять фильмов, на съемках которых были заняты 1 800 человек.

«Мы постоянно пытаемся убедить общество, что культура важна не только для духовного развития. Это конкретная сфера экономики, которая создает новые рабочие места», – министр Михаил Гиоргадзе.

Работа с регионами

За 2017 год в трех регионах страны, в 16 городах, прошли информационные туры и тренинги, количество участников которых превысило 600 человек.

Неформальное образование

В образовательных программах по культурному наследию приняли участие 87 934 человека, которые прослушали лекции и посетили культурные объекты. Для всех желающих открыла двери «Школа кино», где прошло более 3 500 кинопоказов. «Живые книги» – проект особой важности, где 65 грузинских писателей встретились с учениками школ и поделились свои опытом.

«Неформальное образование помогает сблизить традиционные сферы и создавать креативные проекты», – Михаил Гиоргадзе.

7 ОСНОВНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

Эксперт по развитию креативных индустрий и культуры Рагнар Сиил дал семь главных рекомендаций по продвижению этой индустрии в Грузии от Программы «Культура и Креативность».

1. Набрать команду профессионалов в сфере Культуры и Креативности (КК). Они создадут план работы и будут следить за его поэтапным выполнением.

2. Запустить программу, поддерживающую сферу КК туризмом. Поддерживать проекты, которые будут способствовать развитию сферы культуры и креативности, и привлекать в них туристов, потенциально заинтересованных культурой Грузии.

3. Открыть креативные хабы и технолабы. Это центры и площадки развития КК, где будут проходить лекции, семинары, конференции и другие активности.

4. Созвать совет по региональному развитию КК и провести необходимые исследования. Это будет способствовать развитию креативных индустрий не только в столице, но и в региональном масштабе, что важно для страны в целом.

5. Установить национальную политику развития креативных индустрий. Это необходимо для полного вовлечения государства в развитие креативных индустрий.

6. Создавать специальные сети организаций, реализующих программы и проекты, связанные с культурой и креативностью. Они будут обеспечивать разнообразие культурных индустрий.

7. Развивать образовательные центры, ориентированные на IT-технологии и креативные направления. Это поможет молодежи найти себя в сферах креативных индустрий.

ГЛАВНЫЙ ВЫВОД

Подвел итог конференции руководитель программы «Культура и Креативность» Тим Уильямс:
«Грузия, наверное, самая успешная из всех шести стран. Она поэтапно осваивала опыт, который мы ей передавали. «Стратегия-2025» отразила это и показала очень хорошие результаты. Надеемся, что и в дальнейшем страна будет развивать креативные индустрии».







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