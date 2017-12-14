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Судебный процесс Афгана Мухтарлы отложили до 28 декабря


14.12.2017   18:32
Балакенский район районный суд вернется к рассмотрению дела Афгана Мухтарлы 28 декабря. После допроса свидетелей и объявления перерыва, судья принял решение отложить заседание. До этого, сторона защиты представила ходатайство об отводе судьи, однако это требование не было удовлетворено.

Сегодня судья не допустил журналистов на процесс, что адвокат оценил как нарушение закона. Также не было удовлетворено требование, чтобы на процессе Мухтарлы сидел рядом с юристом.

Сторона защиты опротестовала и присутствие полицейских в зале и оценила факт как попытку давления на свидетелей.

На сегодняшнем заседании Мухтарлы заявил, что причиной его ареста было расследование, которое он провел в отношении семьи президента Азербайджана и приказ об его аресте отдал именно Ильхам Алиев.











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