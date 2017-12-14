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Правительство начинает программу стажировки в государственных учреждениях для представителей этнических меньшинств


14.12.2017   19:33
Правительство начинает программу стажировки для представителей этнических меньшинств, участвующих в программе "1 + 4" – заявила после заседания правительства Грузии государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили.

По ее словам, студенты выпускного курса, или выпускники, участвующие в программе, пройдут стажировки в государственных учреждениях.

"Одной из основных задач и приоритетов нашего государства является гражданская интеграция. В обществе, где каждый гражданин является равноправным, реализуется возможность каждого гражданина. Приоритетом государства является также уделить особое внимание включению этнических меньшинств в различных сферах жизни страны. Программа была составлена, и определена специально для них. Существует программа "1 + 4", в рамках которой представители этнических меньшинств, которые заканчивают негрузинские школы, в течение одного года изучают грузинский язык, государственный язык, а затем продолжают получать образование на государственном языке. Именно для выпускников программы "1+4", или студентов выпускного курса мы открываем возможность стажировки в государственных учреждениях", - заявила Кетеван Цихелашвили.

По ее словам, пилотная программа уже была осуществлена в начале года, где 65 молодых людей прошли стажировку в 20 государственных учреждениях, и результаты были весьма позитивными.

"Сегодня мы решили дать этому юридическую форму, взять на себя ответственность, и думаем, что это будет один из самых важных шагов для гражданской интеграции" - заявила министр.








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