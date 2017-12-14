На территории кафедрального собора Алаверди будет открыт музей древности

14.12.2017 19:54 «На территории храма Алаверди, построенного в XI веке, планируется открытие музея древности», — об этом заявил Первому каналу настоятельница епархии Алаверди.



По информации матушки Мариам, музей планируется открыть справа от входа на месте развалин епископского дворца XVI.



С этой целью, идут работы по восстановлению стен дворца и зубцов. После того, как здание перекроют черепицей, начнутся отделочные работы.



В музее древности будут выставлены артефакты найденные на территории монастырского комплекса с 2005 года. В музейном пространстве будет функционировать кабинет реставрации картин.



Работы по устройству музея древности Алаверди финансирует одна из частных компаний.



Работы при финансировании Всемирного банка осуществляет Фонд муниципального развития Грузии. Как заявили в фонде Первому каналу, на реабилитационные работы будет потрачено 298 тыс. лари и завершатся к концу года.

















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