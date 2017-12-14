WADA заподозрило 300 российских спортсменов в допинге

14.12.2017 20:32 Всемирное антидопинговое агентство (WADA) разослало международным спортивным федерациям списки с 300 именами действующих российских спортсменов, которых подозревают в употреблении допинга, сообщает Inside the Games.



Отмечается, что в список вошли как представители летних видов спорта, так и зимних.



Как выяснило издание, имена получены из базы данных московской антидопинговой лаборатории. Вероятно,

допинг-пробы с апреля 2012 года по сентябрь 2015 года показали положительные результаты, но были заменены на отрицательные, передает издание.



Напомним, что сборную команду России Международный олимпийский комитет не допустил на зимнюю Олимпиаду 2018 года из-за системы государственного допинга, которая проявилась не только в даваемых спортсменам запрещенных препаратах, но и в подмене проб мочи, сдаваемой перед выступлениями. Российский олимпийский комитет извинился за это, ряд призеров Олимпиады в Сочи в 2014 году лишили медалей. Спортсменам из России разрешили выступать на очередной Олимпиаде под нейтральным флагом.















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