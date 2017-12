Немецкая готик-рок группа Diary Of Dreams даст концерт в Тбилиси

14.12.2017 22:18



Концерт Diary of Dreams состоится 16 декабря на сцене Tbilisi Event Hall, в 20:00.



Билеты можно приобрести в Филармонии или



Организаторы события — компания JAM! Events. Выступление музыкантов состоится при поддержке посольства Германии, в рамках юбилейного года Грузии и Германии – 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, а также двухсотлетия немецкого поселения в Грузии.



В 2015 году немецкие рокеры уже посещали в Тбилиси и приняли участие в фестивале Tbilisi JAM!



«Diary Of Dreams возвращается в Грузию только с одним концертом и большой программой. Слушатели приняли эту группу очень тепло, у них есть довольно много фанатов в Грузии. И мы решили сделать для вас сюрприз», — говорится в сообщении JAM! Events.



Немецкие музыканты представят в Тбилиси как композиции с нового альбома, так и старые хиты.



Музыкальный проекту Diary of Dreams был основан бывшим басистом немецкой готик-рок группы Garden of Delight Адрианом Хейтсом, имеющим музыкальное образование по классу классической гитары и пианино. Первый альбом группы Cholymelan был выпущен на лейбле Dion Fortune в 1994 году. Помимо самого Адриана Хейтса в проект входил также гитарист Алистер Кейн.



Второй альбом группы End of Flowers, выпущенный в 1996 году, расширил дарквейв-звучание первого. Bird Without Wings вышел год спустя, а Psychoma? с более экспериментальным звучанием вышел в 1998 году. В этом же году в группу пришли двое новых участников Олаф Шанинг и Кристиан Бергхофф.



Следующие альбомы One of 18 Angels, выпущенный в 2000 году, и Freak Perfume, выпущенный в 2002 году, а также EP Panik Manifesto, выпущенный в 2003, характеризующиеся более электронным звучанием, сделали группу фаворитом танцполов и стали её визитными карточками.



Последний, пятнадцатый по счету студийный альбом Diary of Dreams, под названием Нell in Eden, был выпущен в 2017 году.



"Новости-Грузия" В Тбилиси выступит с концертом немецкая музыкальная группа Diary of Dreams, выступающая в жанрах синти-готика, дарквэйв и готик-рок.Концерт Diary of Dreams состоится 16 декабря на сцене Tbilisi Event Hall, в 20:00.Билеты можно приобрести в Филармонии или онлайн Организаторы события — компания JAM! Events. Выступление музыкантов состоится при поддержке посольства Германии, в рамках юбилейного года Грузии и Германии – 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, а также двухсотлетия немецкого поселения в Грузии.В 2015 году немецкие рокеры уже посещали в Тбилиси и приняли участие в фестивале Tbilisi JAM!«Diary Of Dreams возвращается в Грузию только с одним концертом и большой программой. Слушатели приняли эту группу очень тепло, у них есть довольно много фанатов в Грузии. И мы решили сделать для вас сюрприз», — говорится в сообщении JAM! Events.Немецкие музыканты представят в Тбилиси как композиции с нового альбома, так и старые хиты.Музыкальный проекту Diary of Dreams был основан бывшим басистом немецкой готик-рок группы Garden of Delight Адрианом Хейтсом, имеющим музыкальное образование по классу классической гитары и пианино. Первый альбом группы Cholymelan был выпущен на лейбле Dion Fortune в 1994 году. Помимо самого Адриана Хейтса в проект входил также гитарист Алистер Кейн.Второй альбом группы End of Flowers, выпущенный в 1996 году, расширил дарквейв-звучание первого. Bird Without Wings вышел год спустя, а Psychoma? с более экспериментальным звучанием вышел в 1998 году. В этом же году в группу пришли двое новых участников Олаф Шанинг и Кристиан Бергхофф.Следующие альбомы One of 18 Angels, выпущенный в 2000 году, и Freak Perfume, выпущенный в 2002 году, а также EP Panik Manifesto, выпущенный в 2003, характеризующиеся более электронным звучанием, сделали группу фаворитом танцполов и стали её визитными карточками.Последний, пятнадцатый по счету студийный альбом Diary of Dreams, под названием Нell in Eden, был выпущен в 2017 году."Новости-Грузия"











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ