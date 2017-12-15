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Нино Сургуладзе отказалась от выступления в Кремле


15.12.2017   11:27
Известная в мире грузинская оперная певица Нино Сургуладзе приехала в Грузию. Она готовится к премьере, запланированной в Театре оперы и балета, и исполнит любимую партию из оперы "Сельская честь". Недавно она получила приглашение Фонда имени Елены Образцовой, спеть в Кремлевском государственном зале. Несмотря на то, что в этом концерте принимают участие многие звезды мировой оперы, и он посвящен 95-летнему юбилею Франко Дзефирелли, Нино отказалась от этого приглашения, и отметила, что не собирается выступать в Кремле.

Приводим отрывок из обширного интервью изданию Fortuna.ge.

«Единственной причиной отказа было то, что это связано с выступлением в Кремле. "Оперный балл Елены Образцовой" проводится с 2014 года. На этот раз в нем участвуют мировые звезды оперной сферы, ведущей будет известная французская актриса Фани Ардан, и посвящается 95-летию Франко Дзефирелли. Дзефирелли и Образцову связывали давние творческие и дружеские отношения. Я бы с удовольствием согласилась на участие в вечере, посвященном этим двум любимым для меня представителям искусства, но я уже отказалась. Я должна была исполнить две арии. Они были согласны, чтобы я приехала на репетицию за два дня раньше из-за моего графика, но исключено, чтобы я согласилась с этим предложением. Петь конкретно в Кремлевском зале было бы неправильно. Я не вмешиваюсь в политику, и обычно не делаю заявления, но логично, что не хочу выступать в Кремле, так как это будет предательством моей страны», - заявила Нино Сургуладзе.







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