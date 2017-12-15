В футболе запахло жареным

15.12.2017 22:11 Не успел Виталий Мутко получить пожизненное отстранение от Олимпиады, как уже выступает в роли влиятельного представителя российского спорта. "На прошлой неделе вице-премьер Виталий Мутко затесался среди тех, кто будет вести переговоры о "мягкой сделке" с МОК относительно участия российских спортсменов в зимней Олимпиаде в Пхенчхане", - сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.



"Одновременно с этим на его сторону встает и крупнейший спортивный союз в мире в лице ФИФА", - замечают авторы публикации Михаэль Ахельм и Анно Хекер. Решение МОК, считают там, "не оказывает никакого влияния на ход подготовительных мероприятий к ЧМ-2018". Мутко - главный организатор предстоящего чемпионата, добавляет FAZ.



"Без Виталия Мутко ничего не происходит: это касается и подготовки ЧМ, и подмены анализов мочи принимавших допинг спортсменов, в чем были замешаны и спецслужбы. 34 российских футболиста, говорится в докладе Макларена, подготовленном для ВАДА, были втянуты в государственную систему применения допинга - в том числе сборная, участвовавшая в ЧМ-2014 в Бразилии", - говорится в статье.



"Национальные футбольные федерации в отношении скандала вокруг Мутко хранят молчание", - пишут авторы. "Мне что, зажечь факел и маршировать с ним?" - задается в беседе с FAZ глава одной европейской федерации. Уходят от темы и крупнейшие футбольные спонсоры, такие как Coca-Cola, Hyundai или Visa.



Лишь концерн Adidas, многолетний партнер ФИФА и спонсор российской национальной футбольной сборной, готов обозначить свою позицию. "Концерн осуждает использование допинга в спорте в любой его форме и будет и впредь (...) незамедлительно расторгать контракты с командами и спортсменами, уличенными в применении допинга", - цитируют журналисты.



В этот четверг ВАДА предоставило ФИФА информацию по российским футболистам, полученную от московской антидопинговой лаборатории. Речь идет о тысячах записей, касающихся допингового контроля, сделанных в период с января 2012 по август 2015 года. Около тысячи случаев вызывают подозрение, говорится в статье. "Проверявшиеся несколько недель и объявленные подлинными данные, по всей видимости, позволяют детально взглянуть на существовавшую в России мошенническую программу - и это при том, что многие анализы после первых разоблачений были уничтожены. Это подтверждает бывший глава лаборатории Григорий Родченков (...). Предоставленные данные могут поставить крест на всей аргументации ФИФА, основанной на "отрицательных пробах".



"Вот уже шесть десятилетий курсируют громкие и не очень истории о фармакологической "накачке" футбола, подкрепленные доказательствами, показаниями свидетелей и судебными вердиктами, - передают авторы материала. - Ни один другой спортивный союз не пытался нивелировать эту центральную проблему в такой степени, как ФИФА. Президент ФИФА Джованни Инфантино лишь посмеивается над требованиями президента Немецкого футбольного союза Райнхарда Гринделя создать независимую систему допинг-контроля для ЧМ в России", указывая на то, что "у Гринделя каждый день по новой идее".



InoPressa.ru











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