Главную новогоднюю елку торжественно зажгли в Тбилиси

15.12.2017 23:42 Главную новогоднюю елку города на площади Руставели мэр Тбилиси Каха Каладзе зажег ровно в 20:00.



На предновогоднем мероприятии на площади Руставели граждане пришли с маленькими детьми.



На специальной сцене у парламента под открытым небом прошел и концерт. Горийский женский хор и ученики Горийской музыкальной школы представили попурри из песен.



Сегодня же открылась и ледовая площадка и стало известно, что новогодние праздничные дни продлятся по всей стране до 7 января.















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