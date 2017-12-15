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Главную новогоднюю елку торжественно зажгли в Тбилиси
15.12.2017 23:42
Главную новогоднюю елку города на площади Руставели мэр Тбилиси Каха Каладзе зажег ровно в 20:00.
На предновогоднем мероприятии на площади Руставели граждане пришли с маленькими детьми.
На специальной сцене у парламента под открытым небом прошел и концерт. Горийский женский хор и ученики Горийской музыкальной школы представили попурри из песен.
Сегодня же открылась и ледовая площадка и стало известно, что новогодние праздничные дни продлятся по всей стране до 7 января.
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