На площади Роз в Тбилиси открылся ресторан «Уши Андропова»

16.12.2017 13:54 Грузинская инвестиционная компания Silk Road Group открыла фешенебельный ресторан «Уши Андропова» на площади Революции Роз в центре Тбилиси.



Ресторан находится в ивент-холле Republic — стеклянном здании, недавно появившимся на площади Роз. Именно на этом месте в 80-х годах прошлого века в преддверии визита в Грузию генсека ЦК Компартии СССР Юрия Андропова было установлено монументальное сооружение, которое тбилисцы впоследствии прозвали «уши Андропова».



В одноименном ресторане, открытом Silk Road Group, будут подавать морепродукты, а также другие блюда, приготовленные приглашенным шеф-поваром, получившим звезду «Мишлен».



«Мы сделали супер-успешный проект из невероятно провального места. Именно таково наше видение площади Роз. На месте гостиницы «Иверия», которая в течение нескольких лет была постыдным символом военного поражения, сегодня стоит гостиница Radisson, которая уже трижды была признана лучшей в мире. Такой же успешной вскоре станет вся площадь и такой же успех ждет всю Грузию», — заявил глава Silk Road Group Георгий Рамишвили на открытии ресторана «Уши Андропова».





О монументе, прозванном «Уши Андропова»



Мало кто знает, что официально монумент назывался «Пространственная аркада трибуны площади торжеств» — при советской власти он использовался в качестве места для выступлений руководства страны при проведении праздничных парадов и демонстраций. Этот памятник был выполнен по проекту грузинского архитектора Отара Каландиришвили, который также спроектировал здание гостиницы «Иверия», где сегодня находится пятизвездочный отель международного бренда Radisson Blu.



После восстановления независимости Грузии, «Уши Андропова» стали одним из символов тяжелого советского наследия. В 2005 году, по решению третьего президента Грузии Михеила Саакашвили, монумент был снесен.



"Новости-Грузия"











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