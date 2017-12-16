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С 2003 года гражданство США получили 11 623 уроженцев Грузии
16.12.2017 14:25
С 2003 года гражданство США путем натурализации получили 11 623 человека, рожденных в Грузии, среди них 4 937 мужчин и 6 683 женщин. Соответствующие данные опубликованы на странице Службы безопасности США.
До этим данным, количество получателей американского гражданства после 2009 года увеличилось.
Если в 2003-2008 году паспорт брали примерно 500 граждан в год, то в 2009-2016 годах это число увеличилось до 1 076 человек.
В статистике приводятся и данные по штатам – на первом месте Нью-Йорк, где гражданство получили 3 752 человек. На втором месте Калифорния, где в 2003-2016 годах американский паспорт получили 2 363 граждан.
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