Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

С 2003 года гражданство США получили 11 623 уроженцев Грузии


16.12.2017   14:25
С 2003 года гражданство США путем натурализации получили 11 623 человека, рожденных в Грузии, среди них 4 937 мужчин и 6 683 женщин. Соответствующие данные опубликованы на странице Службы безопасности США.

До этим данным, количество получателей американского гражданства после 2009 года увеличилось.

Если в 2003-2008 году паспорт брали примерно 500 граждан в год, то в 2009-2016 годах это число увеличилось до 1 076 человек.

В статистике приводятся и данные по штатам – на первом месте Нью-Йорк, где гражданство получили 3 752 человек. На втором месте Калифорния, где в 2003-2016 годах американский паспорт получили 2 363 граждан.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Правительство Грузии работает над созданием стратегии по развитию винного сектора
Жители Грузии среднего возраста предпочитают внутренний туризм
Экспорт ореха из Грузии снизился на 80 млн. долларов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
42-й раунд Женевских международных дискуссий
Россиянин рассказал, как абхазы накручивают туристическую статистику
Абхазский режим намерен открыть «таможню» на Ингури
«Представительство» ТПП Абхазии в Бельгии не может иметь официальный статус - ТПП Грузии
Расстрел Пашки Ардзинба является результатом криминальных разборок - Арешидзе
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Армения на границе с Ираном открыла свободную экономзону Мегри
Муфтият Ингушетии открестился от приказа всем мужчинам республики "взять вторую жену"
Азербайджан и ОБСЕ продолжат сотрудничество по борьбе с торговлей людьми
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна