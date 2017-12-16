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Мужчина задержан в Восточной Грузии по обвинению в домашнем насилии


16.12.2017   15:09
59-летний мужчина был задержан в Кварельском районе Кахети по обвинению в домашнем насилии.

Задержанный — условно осужденный за совершение в прошлом аналогичного преступления.

По данным следствия, мужчина нанес физические и словесные оскорбления своей супруге – 59-летней Н.Ш..

Следствие начато по 2 части 126 статьи УК Грузии —побои или иное насилие в отношении члена семьи, причинившие физические или психические страдания потерпевшему, совершенные неоднократно. Обвиняемому грозит от 1 до 3 лет лишения свободы.






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