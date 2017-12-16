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Грузинский фильм «8 минут» победил в номинации «лучший сценарий» на фестивале в Португалии


16.12.2017   15:18
На фестивале короткометражных фильмов в Португалии «8 минут» режиссера Геги Хмаладзе (компания Sibler Films) победил на фестивале в Португалии в номинации – лучший сценарий, — информацию об этом распространяет творческая группа фильма.

Это еще один успех грузинского кино на международных кинофестивалях.

По сюжету картины, герои узнают, что солнце погаснет через восемь минут. В ожидании апокалипсиса весь мир погружается в хаос, только 60-летний Гия продолжает сохранять абсолютное спокойствие. Одинокий мужчина, который живет в Тбилиси тихой и скромной жизнью, решает связаться со своим сыном, несмотря на их сложные отношения.

Во время телефонного разговора Гия узнает, что его сын находится в экспедиции на Северном полюсе. Молодой человек не догадывается о том, что уже через несколько минут наступит тьма. Его отец так и не решился сказать о приближении катастрофы и повесил трубку. Уже через мгновение Гия начинает понимать, что он не может просто сидеть на одном месте и должен что-либо предпринять.






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