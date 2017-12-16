Фотография Местии попала среди 15 лучших работ из 245 000 – международный фотоконкурс Википедии

16.12.2017 17:48 «Вики любит монументы» (Wiki Loves Monuments) – ежегодный конкурс, который проводят члены общества Википедии при помощи местных википедийцев.



Участники снимают фотографии местных монументов и памятников культурного наследия и загружают в Викисклад (Wikimedia Commons).



Проект активно поддерживает ЮНЕСКО.



Цель конкурса – подчеркнуть культурное наследие той или иной страны и создать фотографии, которые любой человек может использовать в Википедии и за ее пределами, по свободной лицензии.



При организации грузиноязычного отделения Википедии, Грузия участвует в конкурсе уже второй год.



В рамках проекта, в 2016 году было загружено 6 929 фотографий памятников нашей страны, а в 2017 году — 2 052.



Местные фото, победившие в странах-участниках проекта в дальнейшем принимают участие в международной конкурсе, в котором выявляют 15 лучших фотографий среди всех стран-участников.















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