На базе Национального учебного цента Минздрава в Грузии готовят парамедиков

16.12.2017 20:52 На базе Национального учебного цента Минздрава впервые в Грузии начата подготовка парамедиков, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения и социальной помощи Грузии. Парамедики - это специалисты, которые обладают навыками оказания экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе. Они работают не только в службе скорой медицинской помощи, но и в ведомствах по чрезвычайным ситуациям.



На первом этапе Минздрав планирует подготовить 11 специалистов. Все они пройдут четырехмесячный практический и теоретический курс по оказанию неотложной помощи. После интенсивной теоретической подготовки, 1,5 месяца курсанты будут работать вместе с экипажами спасательных служб и бригадами скорой помощи.



Курсанты, успешно завершившие курс, получат сертификат, подтверждающий их профессиональные навыки. В дальнейшем парамедики будут распределены в центры по координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи, которые работают в различных регионах Грузии.



В Минздраве отмечают, что проект по подготовке парамедиков впервые реализуется не только в Грузии, но и на всем Южном Кавказе. Главная цель проекта – улучшение качества реагирования на чрезвычайные ситуации в регионах.















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