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ФИФА запретила проносить на финал клубного ЧМ флаг независимой Каталонии


16.12.2017   21:26
ФИФА запретила проносить флаг независимой Каталонии на финальный матч клубного чемпионата мира между мадридским «Реалом» и бразильским «Гремио», передает Mundo Deportivo со ссылкой на Marca.

Плакаты с вариантами запрещенных флагов размещены при входе на трибуны стадиона в Абу-Даби, где состоится финальная встреча турнира.

Отмечается, что запрет не распространяется на официальный флаг Каталонии.






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