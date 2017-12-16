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ФИФА запретила проносить на финал клубного ЧМ флаг независимой Каталонии
16.12.2017 21:26
ФИФА запретила проносить флаг независимой Каталонии на финальный матч клубного чемпионата мира между мадридским «Реалом» и бразильским «Гремио», передает Mundo Deportivo со ссылкой на Marca.
Плакаты с вариантами запрещенных флагов размещены при входе на трибуны стадиона в Абу-Даби, где состоится финальная встреча турнира.
Отмечается, что запрет не распространяется на официальный флаг Каталонии.
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