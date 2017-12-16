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Трехдневный фестиваль корейского кино пройдет в Тбилиси
16.12.2017 22:11
Фестиваль корейского кино пройдет в грузинской столице с 22 по 24 декабря – мероприятие принимает Университетский кампус Кахи Бендукидзе.
На фестивале под названием «Красивейшая Корея» будут показаны семь фильмов корейских кинорежиссеров (с грузинскими субтитрами). В рамках кинофорума будут работать фотовыставки, а также креативная фотозона, где можно будет сфотографироваться и напечатать фотографию на память.
Помимо этого, гости фестиваля смогут увидеть традиционные корейские танцы, а также послушать национальные хоровые песни. На мероприятии можно будет познакомиться с корейской каллиграфией, принять участие в благотворительной акции и приобрести различные сувениры.
Организаторы мероприятия запланировали и грузинскую программу. Так, посетителям покажут культовый кинофильм Тенгиза Абуладзе «Древо желания», состоятся выступления грузинских вокальных и хореографических коллективов с национальными грузинскими песнями и танцами.
Фестиваль откроется 22 декабря, в 17:00, в Центре искусства и в фойе Университетского кампуса Кахи Бендукидзе. Посещение — свободное. Адрес: Аллея Давида Агмашенебели №240.
Организаторами мероприятия выступают Корейская ассоциация Грузии, Свободный университет Азии и Африки и Фонд Dokdo.
"Новости-Грузия"
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