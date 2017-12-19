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Православная Церковь отмечает День памяти святого Николая Чудотворца


19.12.2017   10:27
Православная Церковь отмечает сегодня День памяти святого Николая Чудотворца. В связи с этим в храмах пройдут богослужения.

Святитель Николай родился в Патаре в Малой Азии в семье благочестивых родителей и стал священником, а затем и епископом города Миры Ликийские.

Церковное предание сохранило свидетельства не только чудес, совершенных святым Николаем, но и его необычайного милосердия.

Совершая паломничество в Иерусалим, Николай Чудотворец по просьбе отчаявшихся путников молитвой успокоил разбушевавшееся море. Удержав меч палача, святой Николай спас от смерти трех мужей, невинно осужденных корыстолюбивым градоначальником.

Несмотря на великую кротость духа, Николай был ревностным воином Церкви Христовой. Он обращал в прах языческие капища и сокрушал идолов. А на 1-м Вселенском Соборе в 325 году святитель в пылу обличения даже ударил по щеке еретика Ария.

Святитель Николай скончался в середине IV века в глубокой старости. По церковному преданию, мощи святого сохранились нетленными и источали чудесное миро, от которого исцелилось множество людей. В 1087 году в связи с угрозой нашествия мусульман мощи Николая Угодника были перенесены в итальянский город Бар, где находятся и поныне.

Православная церковь отмечает День памяти святого Николая дважды в год – 19 декабря и 22 мая.






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