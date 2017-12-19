В системе правосудия Грузии будут 23 новых медиатора

19.12.2017 11:25 В системе правосудия Грузии будут 23 новых медиатора. Успешным участникам тренинга медиации завтра в Городском суде вручат сертификаты.



По информации Городского суда, новым медиаторам профессиональные сертификаты передадут председатель Высшего совета юстиции и Верховного суда Грузии Нино Гвенетадзе, секретарь Высшего совета юстиции Георгий Микаутадзе, председатель Городского суда Тбилиси Василь Мшвениерадзе, и заместитель руководителя Программы развития ООН в Грузии (UNDP) Шомби Шарп.



Программа тренинга медиаторов суда была подготовлена с учетом международной методологии. Тренинги проводились под эгидой Городского суда Тбилиси и Высшего совета юстиции, по поддержке ЕС и Программы развития ООН (UNDP).

















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