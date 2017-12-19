В список 10 восходящих европейских звезд European Film Promotion попал Ираклий Квирикадзе

19.12.2017 13:21 В список 10 восходящих европейских звезд European Film Promotion попал и Ираклий Квирикадзе

European Film Promotion опубликовал список тех европейских восходящих звезд, которых организация представит представителям киноиндустрии на Берлинском международном кинофестивале.



Решением жюри, среди 10 самых талантливых восходящих европейских звезд попал и грузинский актер Ираклий Квирикадзе. Актер исполняет одну из главных ролей в фильме Резо Гигинеишвили «Заложники».



Молодые деятели искусства в течение четырех дней будут присутствовать на воркшопах, встретятся с экспертами, режиссерами, продюсерами, директорами кастинга. С 19 февраля каждому из них в Berlinale Palast передадут престижную награду – European Shooting Stars Award.















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