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В список 10 восходящих европейских звезд European Film Promotion попал Ираклий Квирикадзе


19.12.2017   13:21
В список 10 восходящих европейских звезд European Film Promotion попал и Ираклий Квирикадзе
European Film Promotion опубликовал список тех европейских восходящих звезд, которых организация представит представителям киноиндустрии на Берлинском международном кинофестивале.

Решением жюри, среди 10 самых талантливых восходящих европейских звезд попал и грузинский актер Ираклий Квирикадзе. Актер исполняет одну из главных ролей в фильме Резо Гигинеишвили «Заложники».

Молодые деятели искусства в течение четырех дней будут присутствовать на воркшопах, встретятся с экспертами, режиссерами, продюсерами, директорами кастинга. С 19 февраля каждому из них в Berlinale Palast передадут престижную награду – European Shooting Stars Award.






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