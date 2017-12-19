Часть семей погибших в результате пожара в «Леогранде» получила компенсацию

19.12.2017 15:53 Части семей погибших в результате пожара в гостинице «Леогранд» уже передали компенсацию, — об этом первому каналу заявил адвокат гостиницы Каха Церетели.



По словам Церетели, в следственном органе до сих пор активно ведется допрос сотрудников гостиницы, а в здании работают эксперты.



«Что касается выдачи компенсации, части семей погибших, 5 семьям руководство гостиницы «Леогранд» уже передало компенсации. С частью до сих пор продолжаются переговоры. Уже известно, что владельцев допросили. Активно идет допрос сотрудников гостиницы, а в здании работают эксперты. Ведется и поиск документации. Кто касается самого несчастного случая, в этом деле пока нет новостей», — заявил Каха Церетели.















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