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Часть семей погибших в результате пожара в «Леогранде» получила компенсацию
19.12.2017 15:53
Части семей погибших в результате пожара в гостинице «Леогранд» уже передали компенсацию, — об этом первому каналу заявил адвокат гостиницы Каха Церетели.
По словам Церетели, в следственном органе до сих пор активно ведется допрос сотрудников гостиницы, а в здании работают эксперты.
«Что касается выдачи компенсации, части семей погибших, 5 семьям руководство гостиницы «Леогранд» уже передало компенсации. С частью до сих пор продолжаются переговоры. Уже известно, что владельцев допросили. Активно идет допрос сотрудников гостиницы, а в здании работают эксперты. Ведется и поиск документации. Кто касается самого несчастного случая, в этом деле пока нет новостей», — заявил Каха Церетели.
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