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Трое детей с отравлением остаются в реанимации
19.12.2017 17:25
Бригада скорой помощи доставила четверых 8-летних детей в Горийский «Центр матери и ребенка» из села Хелтубани. Они проходят лечение в реанимации и отделении интенсивной терапии.
По информации врачей, также в больницу с интоксикацией и болями в животе доставили еще двоих детей в возрасте 11 и 12 лет.
По словам родителей учеников, детям стало плохо, после того, как они выпили воду из крана.
Как заявляет врач больницы Лиа Лазарадзе, у детей наблюдаются симптомы средней тяжести и они остаются под наблюдением врачей.
«Изначально доставили четверых детей с сильными болями в животе. Дети связывают состояние с питьем воды. Был проведен клинический мониторинг и троих выписали. Спустя три часа, родители привезли еще трех детей с аналогичными жалобами. Им провели параклинические исследования. Что вызвало отравление, я не могу сказать. По словам детей, вода была с пеной и белого цвета. Отравление средней тяжести», — говорит в разговоре с Первым каналом Лиа Лазаридзе.
Шестерых детей доставили в больницу с интоксикацией из села Хелтубани недавно.
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