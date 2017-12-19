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Илия II: Дай Бог, чтобы молитвами святого Николая наша печаль сменилась радостью
19.12.2017 17:29
Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II провел в кафедральном соборе Пресвятой Троицы праздничную службу в связи с праздником Николозоба — дня святого Николая Чудотворца.
В проповеди Патриарх поздравил верующих с праздником.
«Поздравляю с этим великим праздником Николозоба. Святой Николай помогает каждому человеку, который с верой и любовью обратится к нему за помощью.
Невозможно, чтобы святой Николай не помог. Он помогает и не христианам тоже. Дай Бог, чтобы наши испытания, печаль, которая есть в какой-либо семье, молитвами святого Николая сменились радостью. Будьте благословенны и возрадуйтесь. С нами есть Бог», — сказал Патриарх.
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