Илия II: Дай Бог, чтобы молитвами святого Николая наша печаль сменилась радостью

19.12.2017 17:29 Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II провел в кафедральном соборе Пресвятой Троицы праздничную службу в связи с праздником Николозоба — дня святого Николая Чудотворца.



В проповеди Патриарх поздравил верующих с праздником.



«Поздравляю с этим великим праздником Николозоба. Святой Николай помогает каждому человеку, который с верой и любовью обратится к нему за помощью.



Невозможно, чтобы святой Николай не помог. Он помогает и не христианам тоже. Дай Бог, чтобы наши испытания, печаль, которая есть в какой-либо семье, молитвами святого Николая сменились радостью. Будьте благословенны и возрадуйтесь. С нами есть Бог», — сказал Патриарх.















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