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В Грузии проживает 74,5 тысяч мужчин по имени Николоз
19.12.2017 19:04
В Грузии на сегодняшний день проживают более 74,5 тысяч мужчин по имени Николоз. Об этом сообщает Агентство развития государственных сервисов министерства юстиции Грузии.
Статистические данные обнародованы по случаю праздника «Николозоба» — дня памяти Святого Николая Чудотворца, который православная церковь отмечает 19 декабря.
Всего в Грузии проживают 74 тысяч 521 человек по имени Николоз. Это одно из самых популярных имен в Грузии.
На первом месте по популярности традиционно находится имя Георгий — в Грузии более 191 тысячи мужчин с этим именем.
Среди женских имен самое популярное — Мариам. На сегодняшний день в Грузии проживают до 110 тысяч женщин по имени Мариам.
"Новости-Грузия"
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