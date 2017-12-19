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В Грузии проживает 74,5 тысяч мужчин по имени Николоз


19.12.2017   19:04
В Грузии на сегодняшний день проживают более 74,5 тысяч мужчин по имени Николоз. Об этом сообщает Агентство развития государственных сервисов министерства юстиции Грузии.

Статистические данные обнародованы по случаю праздника «Николозоба» — дня памяти Святого Николая Чудотворца, который православная церковь отмечает 19 декабря.

Всего в Грузии проживают 74 тысяч 521 человек по имени Николоз. Это одно из самых популярных имен в Грузии.

На первом месте по популярности традиционно находится имя Георгий — в Грузии более 191 тысячи мужчин с этим именем.

Среди женских имен самое популярное — Мариам. На сегодняшний день в Грузии проживают до 110 тысяч женщин по имени Мариам.

"Новости-Грузия"





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