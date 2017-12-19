В центре Тбилиси ранили подростка

19.12.2017 19:24 На улице в районе площади Свободы в центре Тбилиси во время уличной «разборки» ранен 15-летний подросток. Об этом сообщают грузинские СМИ.



МВД подтверждает факт ранения подростка, однако пока отказывается распространяться о деталях.



Подросток переведен в клинику имени Ингороква. По данным пресс-центра клиники, состояние пострадавшего тяжелое, он ранен в грудь, проводится обследование.



По данным телекомпании Рустави-2, инцидент произошел в сквере Дворца учащихся и молодежи на проспекте Руставели. На данный момент на месте происшествия мобилизована полиция, которая перекрыла вход в сквер.



Недавно из-за массовой драки возле школы в центре Тбилиси погибли двое подростков 16 лет. По обвинению в совершении этих убийств были задержаны двое старшеклассников, которые в настоящее время находятся в предварительном заключении.















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