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В центре Тбилиси ранили подростка


19.12.2017   19:24
На улице в районе площади Свободы в центре Тбилиси во время уличной «разборки» ранен 15-летний подросток. Об этом сообщают грузинские СМИ.

МВД подтверждает факт ранения подростка, однако пока отказывается распространяться о деталях.

Подросток переведен в клинику имени Ингороква. По данным пресс-центра клиники, состояние пострадавшего тяжелое, он ранен в грудь, проводится обследование.

По данным телекомпании Рустави-2, инцидент произошел в сквере Дворца учащихся и молодежи на проспекте Руставели. На данный момент на месте происшествия мобилизована полиция, которая перекрыла вход в сквер.

Недавно из-за массовой драки возле школы в центре Тбилиси погибли двое подростков 16 лет. По обвинению в совершении этих убийств были задержаны двое старшеклассников, которые в настоящее время находятся в предварительном заключении.






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