|
В центре Тбилиси ранили подростка
19.12.2017 19:24
На улице в районе площади Свободы в центре Тбилиси во время уличной «разборки» ранен 15-летний подросток. Об этом сообщают грузинские СМИ.
МВД подтверждает факт ранения подростка, однако пока отказывается распространяться о деталях.
Подросток переведен в клинику имени Ингороква. По данным пресс-центра клиники, состояние пострадавшего тяжелое, он ранен в грудь, проводится обследование.
По данным телекомпании Рустави-2, инцидент произошел в сквере Дворца учащихся и молодежи на проспекте Руставели. На данный момент на месте происшествия мобилизована полиция, которая перекрыла вход в сквер.
Недавно из-за массовой драки возле школы в центре Тбилиси погибли двое подростков 16 лет. По обвинению в совершении этих убийств были задержаны двое старшеклассников, которые в настоящее время находятся в предварительном заключении.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна