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Израильские инвесторы построят гостиницу в Старом Тбилиси


19.12.2017   21:00
В исторической части Тбилиси, на улице Мирза Шафи в районе Абанотубани,заложен фундамент новой фешенебельной гостиницы, которая будет построена на средства израильских инвесторов.

Общая стоимость проекта оценивается в $12 млн.

В закладке капсулы приняли участие мэр города Каха Каладзе и представители израильского Кнесетта.

Каладзе подчеркнул, что инвестиционный проект создаст рабочие места не только во время строительства, но и после его завершения.

В свою очередь, президент грузино-израильской бизнес-палаты Ицика Моше отметил, что инвесторы ждали разрешения на строительство восемь лет, добавив, что Тбилиси получит современную, соответствующую архитектурному стилю старого города гостиницу высокого класса, которая будет состоять из 63 номеров.






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