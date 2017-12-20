Посольство КНР в Грузии передало детскому саду Тбилиси подарки и 22 тыс лари

20.12.2017 10:33 Посольство КНР в Грузии сегодня передало детскому саду №37 в Тбилиси подарки - бытовую технику, а также 22 тыс лари на ремонт здания.



В мероприятии принял участие посол КНР в Грузии Цзи Янчи.



В рамках 25-летнего юбилея установления дипломатических отношений между двумя странами посольство КНР в Грузии проводит ряд мероприятий. В частности, в связи с наступающим Новым годом посольство взяло шефство над этим детским садом Тбилиси.















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