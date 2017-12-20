Маршруткам в Тбилиси запретят останавливаться где попало

20.12.2017 15:56 В Тбилиси запустят пилотный проект, в рамках которого на 14 улицах города маршрутные микроавтобусы будут останавливаться лишь на остановках, заявил градоначальник Каха Каладзе на заседании столичного правительства.



В Тбилиси уже вводили запрет на остановки маршруток на центральных улицах за пределами остановок (сразу после смены автопарка микроавтобусов в 2011 году), но из-за протеста водителей и жителей столицы, спустя несколько месяцев, его сняли.



«Мы сказали, что могут быть выделены конкретные районы и улицы, где останавливаться им можно будет только на остановках. Я знаю, что вместе с МВД и патрульной полицией разработан конкретный план, за что я хочу их поблагодарить. Определено 14 улиц, где микроавтобусы смогут останавливаться только на остановках. Так мы решим очень большую проблему, связанную с тем, что микроавтобусы останавливают там, где им вздумается, и пассажиры перебегают через дорогу. Этим они угрожают и самим себе, и водителям. Следовательно, все это нужно упорядочить. Это также создает пробки, когда микроавтобусы останавливаются на каждом шагу. Этот подход нужно изменить. Мы проведем пилотный проект – будет 14 улиц, где останавливаться им можно будет только на остановках. Сообщите об этом населению», - заявил Каладзе.



Службы мэрии Тбилиси разработали соответствующий план совместно с патрульной полицией.



"Хочу попросить службы транспорта и благоустройства провести инфраструктурные работы на конкретных улицах, расширить остановки, чтобы не создавать пробки целенаправленно. Все это надо привести в порядок. Также надо проинформировать как общество, так и владельцев компании маршрутных микроавтобусов и водителей, чтобы не вызвать дискомфорт как среди водителей, так и среди населения", — отметил Каладзе.



На сегодняшний день жителей и гостей Тбилиси обслуживают порядка 1,8 тысяч микроавтобусов. В течение дня маршрутками в столице пользуются более 600 тысяч человек.



Стоимость проезда в микроавтобусах в Тбилиси на длинных маршрутах — 0,8 лари (порядка 0,3 доллара), а на коротких — 0,5 (порядка 0,2 доллара).















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