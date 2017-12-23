Новым председателем Ассоциации адвокатов стал Давид Асатиани

23.12.2017 21:17 Новым председателем Ассоциации адвокатов Грузии стал Давид Асатиани. В тбилисском Дворце спорта процедура подсчета голосов завершилась некоторое время назад. Ассоциация адвокатов избрала Давида Асатиани на должность председателя сроком на 4 года.



Во втором туре выборов председателя Ассоциации адвокатов приняли участие 953 адвоката, большинство из которых сделали выбор в пользу Давида Асатиани.



Что касается конкурента Асатиани, Левана Джанашия, несмотря на то, что он объявил бойкот второму туру выборов, за него проголосовали 23 человека. Отметим, что из 953 бюллетеней недействительными были признаны – 8.















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