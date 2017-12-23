Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Новым председателем Ассоциации адвокатов стал Давид Асатиани


23.12.2017   21:17
Новым председателем Ассоциации адвокатов Грузии стал Давид Асатиани. В тбилисском Дворце спорта процедура подсчета голосов завершилась некоторое время назад. Ассоциация адвокатов избрала Давида Асатиани на должность председателя сроком на 4 года.

Во втором туре выборов председателя Ассоциации адвокатов приняли участие 953 адвоката, большинство из которых сделали выбор в пользу Давида Асатиани.

Что касается конкурента Асатиани, Левана Джанашия, несмотря на то, что он объявил бойкот второму туру выборов, за него проголосовали 23 человека. Отметим, что из 953 бюллетеней недействительными были признаны – 8.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Товарооборот между Грузией и Азербайджаном увеличился почти в 1,5 раза
Грузия опустилась на 9 позиций в международном рейтинге ведения бизнеса
Запуск БТК и ЮГК позволит увеличить товарооборот между Баку и Тбилиси – министр финансов Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Повышение уровня женевского формата упростит принятие политических решений
Останки депутата Верховного совета Абхазии доставлены с оккупированной территории
Правительство Грузии намерено стимулировать торговлю вблизи зон оккупации
В Тбилиси хотят расширить круг обсуждаемых в ходе Женевских дискуссий вопросов
В Абхазии предлагают разрешить аборты по медицинскому показанию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Шарифов: Баку и Тбилиси за 9 месяцев 2017г увеличили товарооборот почти в 1,5%
Президент Армении принял председателя правления Евразийского банка развития
В МВД Чечни подтвердили визит в дома родных Ямадаева
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна