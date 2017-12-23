Суд избрал меру пресечения для задержанных по делу о договорных матчах

23.12.2017 21:18 Тбилисский городской суд в качестве меры пресечения для трех лиц, обвиняемых по делу о договорных матчах – Важи Кварацхелия, Темура Датикашвили и Зазы Мачаладзе избрал содержание под стражей, а еще для двух – Давида и Ираклия Беришвили залог в размере 5 тысяч лари. По пять тысяч лари в виде залога они должны заплатить до 30 декабря.



О выплате залога они должны будут сообщить в пенитенциарное учреждение, после чего их освободят. Отметим, что Ираклий и Давид Бериашвили предъявленное обвинение признают.



Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии задержала баскетбольных тренеров и судей по факту группового коммерческого подкупа. В общей сложности задержано 5 лиц. Более конкретно, в результате оперативно-розыскных и следственных действий, осуществленных сотрудниками Антикоррупционного агентства СГБ Грузии, по факту группового коммерческого подкупа были задержаны – судьи международной категории Заза Мачаладзе, Ираклий Беришвили и Давид Беришвили, а также – тренер баскетбольного клуба «Сухуми» Важа Кварацхелия и совладелец этого же клуба – Темур Датикашвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

