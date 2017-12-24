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В Тбилиси открылись первые музыкальные фонтаны, оформленные этюдами


24.12.2017   17:47
В тбилисском районе Надзаладеви открылись два музыкальных фонтана, украшенных этюдами из мозайки.

По информации столичной мэрии, проект инноваторский, так как оформление фонтанов фотоэтюдами было проведено впервые в стране.

Один из фонтанов стоит на центральной магистрали в районе ТЭВЗ в сквере, второй же, на улице Цотне Дадиани, возле станции метро «Надзаладеви», в реабилитированном сквере.

Музыкальные фонтаны осмотрели глава района Надзаладеви Ираклий Хеладзе, парламентарий Заза Габуния, мажоритарии сакребуло Тамар Талиашвили и Давид Челидзе.

У музыкальных фонтанов имеетсе до 10-ти функций и в ночные часы они светятся разной иллюминацией. Подсвечены и мозаичные этюды. Проект был осуществлен при финансировании гамгеоба Надзаладевского района.






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