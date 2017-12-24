Делегация РПЦ находится в Грузии для участия в торжествах, посвященных 40-летию интронизации Илии II

24.12.2017 17:57 23 декабря в город Тбилиси по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прибыла делегация Русской Православной Церкви, которая примет участие в торжествах, посвященных 40-летию интронизации Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, состоявшейся 25 декабря 1977 года. Делегацию возглавляет митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.



В тбилисском аэропорту ее встречали епископ Никорцминдский Вахтанг (Липартелиани) и пребывающий на покое митрополит Боржомский и Бакурианский Серафим (Джоджуа).



24 декабря делегация Русской Православной Церкви молилась на Божественной литургии, состоявшейся в городе Мцхети в церкви во имя Двенадцати Апостолов. Богослужение возглавил митрополит Горийский и Атенский Андрей (Гвазава). Ему сослужили митрополит Георгий, архиепископ Якутский и Ленский Роман и епископ Никорцминдский Вахтанг.



Вечером в той же церкви представители Русской Церкви будут молиться на всенощном бдении. Перед этим состоится встреча делегации с Предстоятелем Грузинской Православной Церкви.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

