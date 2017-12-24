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Поэт Звиад Ратиани находится на допросе в прокуратуре


24.12.2017   20:18
Поэт Звиад Ратиани находится на допросе в тбилисской прокуратуре. Об этом заявили в пресс – службе ведомства.

Как стало известно, главная прокуратура начала расследование по факту причиненных физичесиких правоохранителями увечий поэту Звиаду Ратиани.

Ратиани обвиняет полицейских в физическом насилии.

Около столичной прокуратуры собрались друзья Ратиани, писатели и поэты.

По заявлению заместителя министра внутренних дел Натии Мезвришвили, Звиад Ратиани был арестован полицией в рамках полицейского контроля.

По её словам, существует видеоматериал инцидента, хотя Мезвишвили заявила, что материал плохого качества и в случае желания, министерство готово ознакомить Ратиани с существующей видеопленкой.

Как сам говорит Ратиани, задержание было осуществлено из – за цвета его куртки, который не понравился полицейским.








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