В Грузии писатели, издатели и представители пен – центра Грузии сделали совместное заявление в связи с делом поэта Звиада Ратиани

24.12.2017 21:26 Писатели, издатели и представители пен – центра Грузии сделали совместное заявление в связи с делом поэта Звиада Ратиани.



«Человек нещадно избит. У него тяжелая форма сотрясения мозга и еще говорят о том, что он якобы ругался. Функция полиции не состоит в том, чтобы контролировать кто в чем одет. У нас аморальная полиция», — отметил Георгий Лобжанидзе.



Писатели требуют обнародовать видеоматериал, в котором, по их утверждению, будет видно как избивают Ратиани.



«Звиад Ратиани известный человек, представьте себе, как обращаются с обычными людьми. Мы требуем показать нам тех восьмерых полицейских, которые совершили насильственные действия над Звиадом», — сказал Лаша Бугадзе.



«Для борьбы с криминалом нужно образование, логика, а не рейды. Факт, что сегодня в полиции работают много непрофессионалов, полностью необразованные люди, которые не знают, что такое права человека. Несостоявшихся блатных берут в ряды полиции только потому, чтобы они над кем — нибудь издевались, ломали морально. Именно их жертвой стал Звиад Ратиани. Его избили, нанесли оскорбление только из – за того, что на нем была одета куртка яркого цвета.Это для нас неприемлемо. Жить в стране, в которой полицию выпускают на охоту. Мы думали, что от этого уже избавились, но сколько властей сменилось, мы не смогли привести во власть умных людей, которые приняли бы решение отмежеваться от советского прошлого. Борьба с криминалом их же методами не приносит результатов. Когда полицейский является несостоявшимся блатным, он опасен для общества. Исключено, что мы создадим современное государство там, где унижают людей. В этой стране все матерятся, в том числе и Звиад Ратиани, неужели этого было достаточно, чтобы Звиада избили несколько полицейских, или других граждан?



В связи с делом Звиада Ратиани в МВД сделали очередное заявление.















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