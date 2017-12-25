Сегодня исполняется 40 лет со дня интронизации Илии Второго

25.12.2017 11:25 Сегодня исполняется 40 лет со дня интронизации Католикоса – патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илии Второго.



Торжественную литургию Патриарх, вместе с первосвященниками, проведет сегодня в кафедральном соборе Светицховели.



Католикосом — патриархом Илия Второй, который тогда был митрополитом Цхум – Абхазии, был избран 23 декабря 1977 года на собрании Священного Синода в Сионском храме, а его интронизация произошла 25 декабря того же года в кафедральном соборе Светицховели. В этому году также отмечается 100 – летний юбилей восстановления автокефалии грузинской православной церкви. 4 января 2018 года Патриарху исполнится 85 лет.



Торжественные мероприятия, конференции и приглашение делегаций православных стран в Грузию были распланированы на протяжении всего года, хотя в мае, по решению патриархии, юбилейные мероприятия были отменены.



«С учетом сложившейся в мире нестабильной ситуации и существующей в Грузии социальной обстановки с благословения Святейшего и Блаженнейшего Илии II отменены юбилейные торжества, связанные с 40-летием интронизации католикоса-патриарха и приглашения в Грузию предстоятелей православных церквей и других почетных духовных и гражданских лиц», — говорилось в специальном заявлении патриархии Грузии.



Илия Второй (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури – Шиолашвили) родился во Владикавказе 4 января 1933 года.



16 апреля 1957 году, в возрасте 24 лет в храме святого Александра Невского в Тбилиси, с благословения Мелхиседека III студент II курса духовной семинарии принял монашеский постриг с именем Илия в честь святого пророка Илии. Постриг совершил старец-епископ Зиновий (Мажуга), тогда же предсказавший ему дальнейшее патриаршее служение.



Два дня спустя католикос-патриарх Мелхиседек рукоположил его во иеродиакона в кафедральном Сионском Успенском соборе.



10 мая 1959 года патриархом Московским и всея Руси Алексием I рукоположен во иеромонаха.



В 1960 году окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия за сочинение «История афонского Иверского монастыря».



После окончания академии вернулся на родину и был назначен клириком кафедрального собора города Батуми.



В 1961 году возведён в сан игумена, а затем — архимандрита.



26 августа 1963 года хиротонисан во епископа Шемокмедского, викария католикоса-патриарха Ефрема II. Хиротонию совершили Католикос-Патриарх Ефрем II в сослужении митрополита Урбнисского Давида (Девдариани), митрополита Кутаисско-Гаенатского Наума (Шавианидзе), епископа Сухумско-Абхазского Леонида (Жвания) и епископа Степанаванского Зиновия (Мажуги).



С 1963 по 1972 год — ректор Мцхетской духовной семинарии, которая в то время была единственной духовной школой в Грузии.



1 сентября 1967 года назначен епископом Сухумским и Абхазским. В 1969 году возведён в сан митрополита.



После смерти католикос-патриарха Давида V 9 ноября 1977 года, решением Святого Синода был назначен Патриаршим Местоблюстителем. 23 декабря 1977 года был избран Католикосом-Патриархом; интронизация Илии состоялась 25 декабря 1977 года.



Прямой эфир из кафедрального собора Светицховели будет транслироваться на Первом канале в 10:00.















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