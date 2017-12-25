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Сегодня исполняется 40 лет со дня интронизации Илии Второго


25.12.2017   11:25
Сегодня исполняется 40 лет со дня интронизации Католикоса – патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илии Второго.

Торжественную литургию Патриарх, вместе с первосвященниками, проведет сегодня в кафедральном соборе Светицховели.

Католикосом — патриархом Илия Второй, который тогда был митрополитом Цхум – Абхазии, был избран 23 декабря 1977 года на собрании Священного Синода в Сионском храме, а его интронизация произошла 25 декабря того же года в кафедральном соборе Светицховели. В этому году также отмечается 100 – летний юбилей восстановления автокефалии грузинской православной церкви. 4 января 2018 года Патриарху исполнится 85 лет.

Торжественные мероприятия, конференции и приглашение делегаций православных стран в Грузию были распланированы на протяжении всего года, хотя в мае, по решению патриархии, юбилейные мероприятия были отменены.

«С учетом сложившейся в мире нестабильной ситуации и существующей в Грузии социальной обстановки с благословения Святейшего и Блаженнейшего Илии II отменены юбилейные торжества, связанные с 40-летием интронизации католикоса-патриарха и приглашения в Грузию предстоятелей православных церквей и других почетных духовных и гражданских лиц», — говорилось в специальном заявлении патриархии Грузии.

Илия Второй (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури – Шиолашвили) родился во Владикавказе 4 января 1933 года.

16 апреля 1957 году, в возрасте 24 лет в храме святого Александра Невского в Тбилиси, с благословения Мелхиседека III студент II курса духовной семинарии принял монашеский постриг с именем Илия в честь святого пророка Илии. Постриг совершил старец-епископ Зиновий (Мажуга), тогда же предсказавший ему дальнейшее патриаршее служение.

Два дня спустя католикос-патриарх Мелхиседек рукоположил его во иеродиакона в кафедральном Сионском Успенском соборе.

10 мая 1959 года патриархом Московским и всея Руси Алексием I рукоположен во иеромонаха.

В 1960 году окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия за сочинение «История афонского Иверского монастыря».

После окончания академии вернулся на родину и был назначен клириком кафедрального собора города Батуми.

В 1961 году возведён в сан игумена, а затем — архимандрита.

26 августа 1963 года хиротонисан во епископа Шемокмедского, викария католикоса-патриарха Ефрема II. Хиротонию совершили Католикос-Патриарх Ефрем II в сослужении митрополита Урбнисского Давида (Девдариани), митрополита Кутаисско-Гаенатского Наума (Шавианидзе), епископа Сухумско-Абхазского Леонида (Жвания) и епископа Степанаванского Зиновия (Мажуги).

С 1963 по 1972 год — ректор Мцхетской духовной семинарии, которая в то время была единственной духовной школой в Грузии.

1 сентября 1967 года назначен епископом Сухумским и Абхазским. В 1969 году возведён в сан митрополита.

После смерти католикос-патриарха Давида V 9 ноября 1977 года, решением Святого Синода был назначен Патриаршим Местоблюстителем. 23 декабря 1977 года был избран Католикосом-Патриархом; интронизация Илии состоялась 25 декабря 1977 года.

Прямой эфир из кафедрального собора Светицховели будет транслироваться на Первом канале в 10:00.






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